Trasporti pubblici, sciopero di un giorno: cosa cambia a Olbia

Lo sciopero dei trasporti pubblici a Olbia.

Lo sciopero proclamato dall’Usb per venerdì 30 ottobre coinvolgerà il settore del trasporto pubblico in Sardegna, con possibili ripercussioni sui servizi gestiti dall’Arst a Olbia e nel resto dell’Isola. A comunicare l’adesione alla mobilitazione è stata la segreteria dell’Usb Lavoro privato di Cagliari. L’astensione dal lavoro è prevista per l’intera giornata e interesserà il personale aziendale secondo modalità differenti, in base alle mansioni svolte e alle disposizioni che regolano il diritto di sciopero.

Verranno rispettate le fasce orarie di garanzia.

Per il personale viaggiante del settore automobilistico saranno rispettate le fasce orarie di garanzia previste dalla normativa e dagli accordi sindacali vigenti. Per il personale amministrativo, di terra, di officina e di lavaggio, invece, lo sciopero potrà interessare l’intero turno di lavoro, nel rispetto delle disposizioni applicabili e con la salvaguardia dei servizi minimi essenziali, laddove previsti.

Le fasce orarie garantite.

Arst ha indicato gli orari nei quali il servizio completo sarà assicurato per il personale viaggiante del settore automobilistico, in tutte le sedi territoriali dell’azienda. Le fasce di garanzia previste per venerdì 30 ottobre sono due: dalle 6 alle 9:29 e dalle 13:30 alle 15:59. Al di fuori di questi intervalli, lo svolgimento regolare delle corse potrebbe subire variazioni in relazione all’adesione del personale allo sciopero. L’effettiva entità dei disagi dipenderà quindi dalla partecipazione alla mobilitazione.

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