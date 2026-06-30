“Black Force”, da Novamarine nuovi tender per uso professionale

Novamarine lancia la linea “Black Force”

L’olbiese Novamarine amplia la propria offerta e annuncia di aver lanciato “Black Force”, una linea di tender per uso professionale. “La nuova linea, già entrata in produzione, è composta da cinque modelli con lunghezze comprese tra 4 e 7 metri. Sviluppata per rispondere alle esigenze di impieghi tecnici e professionali ad elevata complessità. I modelli Black Force si contraddistinguono per caratteristiche altamente specializzate, tra cui la possibilità di essere aviolanciati e di essere gonfiati anche sott’acqua, peculiarità che ne consentono l’utilizzo in contesti operativi particolarmente sfidanti”.

“I Black Force sono stati progettati per un impiego professionale, in scenari nei quali compattezza, trasportabilità, rapidità di dispiegamento e affidabilità rappresentano requisiti essenziali. La linea è stata, infatti, sviluppata per operazioni in ambienti complessi, dove il mezzo deve poter essere trasportato agevolmente, dispiegato rapidamente e reso operativo anche in condizioni estreme.

Alcuni modelli della linea Black Force sono già in fase di test presso alcuni operatori professionali sia in Italia che in località con condizioni estreme come il Polo Nord, convalidando l’affidabilità del mezzo per l’ingresso della Società in nuovi mercati geografici destagionalizzanti, rivolgendosi a clienti istituzionali a livello globale”.

Le imbarcazioni Black Force si inseriscono nella strategia di sviluppo annunciata dalla Società in fase di IPO, che prevede l’espansione del segmento professional, area di sviluppo strategica, che la Società intende consolidare e ampliare progressivamente tramite il lancio e la commercializzazione di nuove linee di prodotto. Tale iniziativa si coniuga, inoltre, all’obiettivo annunciato in fase di IPO di diversificazione degli sbocchi commerciali in nuove aree geografiche, al fine di mitigare la stagionalità.

Il mercato “professional”

“Il lancio della linea “Black Force” rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita post quotazione – commenta Francesco Pirro, presidente e Ad di Novamarine. “Conferma la nostra capacità di innovare con prodotti di elevata qualità, rafforzando il nostro posizionamento nel segmento professional. Abbiamo sviluppato questi modelli con tecnologie all’avanguardia, come l’aviolancio e il gonfiamento subacqueo, per rispondere alla domanda di un mercato particolarmente tecnico. Il fatto che le prime imbarcazioni siano già in fase di test con alcuni operatori professionali sia in Italia che al Polo Nord dimostra l’affidabilità e la qualità ingegneristica del nostro prodotto, consolidando il posizionamento di Novamarine come partner d’eccellenza per operazioni ad alta complessità”.

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