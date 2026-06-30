Arzachena, via alla Consulta Giovanile: pronti i primi progetti

Parte la Consulta Giovanile di Arzachena.

Lo Spazio Nexus ha ospitato il primo incontro ufficiale della Consulta Giovanile di Arzachena, segnando una tappa fondamentale per l’avvio della fase organizzativa che porterà alla nascita degli organismi interni di questo nuovo e rilevante strumento di partecipazione cittadina. All’evento ha preso parte una nutrita rappresentanza di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Tra i partecipanti si sono registrati studenti universitari, neo-diplomati e giovani provenienti dal mondo della scuola e dalle diverse associazioni sportive e culturali del territorio, i quali hanno scelto di rispondere in prima persona all’invito istituzionale.

Nel corso della serata, l’amministrazione comunale ha illustrato dettagliatamente le finalità dell’organismo, concepito appositamente per favorire un contatto diretto con le nuove generazioni e coinvolgerle in modo attivo nelle scelte pubbliche. La Consulta opererà a tutti gli effetti come un gruppo ufficiale a supporto del Comune, con il compito di presentare ed esaminare proposte, comprendere a fondo le reali esigenze del mondo giovanile e dare il giusto spazio alle idee dei ragazzi all’interno della pubblica amministrazione.

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Il prossimo passo per il gruppo sarà l’elezione delle cariche interne di presidente e vicepresidente, a cui seguirà la formazione delle varie commissioni necessarie per iniziare a dare forma e voce ai primi progetti concreti. L’iniziativa è promossa dal presidente del Consiglio comunale Mario Russu: “Alla luce di questo importante debutto, viene rivolto un grande augurio di buon lavoro a tutti i giovani componenti per un percorso di crescita che si annuncia interamente al servizio della comunità di Arzachena”.

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