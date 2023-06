Bologna prende esempio da Olbia e diventa a limite 30

Bologna prende esempio da Olbia e diventa la prima città a limite 30.

Un’altra città italiana prende esempio da Olbia e impone il limite 30 nelle strade comunali. La città dell’Emilia Romagna ha avuto un po’ più di coraggio rispetto a Milano, conquistando per primo il titolo di prima grande città ad aver imposto alle auto i 30 km orari.

Certo, avendo solo poco più di 60mila abitanti, Olbia non è una grande città è stata la prima in città ad aver attuato il limite di velocità in tutte le strade cittadine, nel 2021. Un atto di coraggio preso dall’amministrazione comunale, prima accolto con diffidenza e poi accettato dai residenti. Lo scopo di questa iniziativa, promossa dall’Unione Europea, è quello di aumentare la sicurezza nelle strade. Dopo due anni si aggiungono altre città che vanno in questo senso. Dopo Bologna sarà la volta di Torino e, poi, Milano. Poi sarà la volta di Parma, che diventerà tutta zona 30 nel 2024.

