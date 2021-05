Istituito il limite di velocità unico.

La giunta comunale di Olbia ha deliberato l’istituzione di un limite di velocità unico per tutta la città. Sarà di 30 chilometri orari il nuovo passo a cui dovranno adeguarsi gli automobilisti. Limite che entrerà in vigore non appena verrà adeguata la segnaletica stradale orizzontale e verticale, là dove in contrasto con la nuova disposizione.

“Gli automobilisti dovranno adeguarsi andando alla medesima velocità in tutta la città – ha commentato il sindaco Settimo Nizzi -. Diminuiranno gli incidenti e non ci saranno più scuse per evitare le multe, perché si dovrà osservare dappertutto, anche sulla principale arteria, viale Aldo Moro, la velocità di 30 chilometri orari”.

