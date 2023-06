Salmo e Shari sono la coppia dell’estate: baci e abbracci in barca

Salmo e Shari insieme in vacanza in Sardegna.

Salmo e Shari sono la coppia dell’estate. Anche se i due cantanti non hanno confermato di essere una coppia, lo dimostrano le foto pubblicate dal rapper di Olbia sui suoi social ufficiali. Il rapper e la cantante friulana erano usciti allo scoperto un mese fa con alcune storie sui social.

Ora, dopo un po’ di silenzio, i due sono tornati a postare nuovi contenuti, che mostrano che tra i due c’è davvero del tenere. Shari era salita alla ribalta con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, prima tra le nuove proposte e poi tra i big. Qui la cantante emergente ha portato “Egoista”, un pezzo scritto da Salmo, ma nonostante il talento non aveva incontrato il parere positivo della critica.

Nel periodo sanremese erano balzati i rumors su una possibile relazione tra Salmo e Shari, soprattutto perché i due avevano cantato in coppia eseguendo “Diavolo in me” di Zucchero. La cantante friulana, però, aveva smentito le voci parlando di un rapporto soltanto professionale. Ma tra i due colleghi in seguito è sbocciato qualcosa. Lo dimostrano le foto di oggi che ritraggono Salmo e Shari insieme su una barca in vacanza in Sardegna. La coppia è tenerissima e si scambia anche un bacino.

