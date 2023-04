Boom di arrivi in Gallura, tutto esaurito per il ponte di Pasqua

Il boom di arrivi in Gallura per il ponte di Pasqua.

La Pasqua è un momento molto atteso per i sardi e per i turisti che visitano la Sardegna. Il lungo ponte festivo segna ufficialmente l’apertura delle porte nell’isola, anche se il vero inizio della stagione turistica è previsto per maggio. Soprattutto in Gallura si prevede grande movimento, con gli agriturismi che registrano il tutto esaurito già da alcune settimane.

Durante il periodo che va dal Venerdì Santo, oggi, al lunedì di Pasquetta, tutti e tre gli aeroporti della Sardegna dovrebbero registrare circa 35mila arrivi, per un traffico complessivo di circa 135mila passeggeri tra arrivi e partenze dal 6 all’11 aprile. Inoltre, i flussi nei porti sembrano essere in crescita rispetto agli anni precedenti la pandemia.

Geasar, che gestisce l’aeroporto di Olbia, stima un traffico di circa 31mila passeggeri, 240 movimenti e un network di 26 collegamenti con sei Paesi, mentre lo scalo di Alghero, gestito da Sogeal, dovrebbe accogliere circa 28mila passeggeri attraverso 180 voli e un network di 19 collegamenti con nove Paesi.

L’Authority ha reso noto che nei primi tre mesi del 2023, i principali porti per volume di traffico commerciale, ovvero Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, hanno registrato una crescita del 29%. Le analisi indicano che la maggior parte degli arrivi durante questo periodo riguarda principalmente sardi emigrati, temporaneamente o definitivamente, che approfittano delle festività per riconnettersi alle loro famiglie d’origine.

Per i turisti che trascorreranno la Pasqua in Sardegna, soprattutto nelle zone costiere, ci sono circa 40mila posti letto disponibili, divisi equamente tra alberghi e strutture extra, come B&B, case vacanze e affitti brevi, come indicato da Federalberghi Sardegna. Circa il 20% dei circa 900 alberghi sardi si sono concentrati sulla Pasqua, pari a circa 200 hotel. Anche se non ci saranno molte grandi strutture alberghiere disponibili, l’hotel sulla Costa Smeralda ha anticipato l’inizio della stagione. Le strutture extra lusso gestite da Marriott con Sardegna Resorts, di proprietà di Qatar Holding e Smeralda Holding, sono pronte. L’hotel Cervo ha aperto i battenti ai primi di marzo, mentre il Cala di Volpe aprirà proprio in tempo per la Pasqua, mentre il Romazzino e il Pitrizza apriranno a maggio.

