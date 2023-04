Calcio, l’Olbia sbanca Recanati, la salvezza è a un passo

L’Olbia Calcio ha 5 punti di vantaggio sulla quint’ultima.

L’Olbia vince 3 a 2 in trasferta a Recanati nel turno infrasettimanale, terzultima partita del campionato di calcio di Serie C 2022-2023, contro la squadra locale in una partita piena di emozioni e occasioni da gol. Vantaggio dei bianchi al 29′ con un preciso calcio di punizione di Emerson. Prima del riposo tutto da rifare: la Recanatese pareggia al 44′, con Giampaolo.

Ma i bianchi non si scoraggiano, e tornano avanti al 21′ del secondo tempo con Ragatzu, su calcio di rigore, dopo un fallo di mano di un difensore avversario. Dopo appena due minuti, i padroni di casa pareggiano nuovamente, col colpo di testa di Sbaffo che batte Sposito. La partita sembra destinata a un pareggio, ma i bianchi hanno nuovamente la forza di siglare una rete, quella della definitiva vittoria, con Ragatzu al 36′.

La salvezza è a un passo.

I tre punti sono fondamentali per l’Olbia Calcio, che si porta in una posizione di relativa tranquillità, con la salvezza matematica a soli 2 punti, a due giornate dalla fine. La matematica potrebbe arrivare, paradossalmente, anche con una sconfitta nel prossimo turno, per effetto dei risultati sugli altri campi.

Tabellino – Recanatese 2 – Olbia Calcio 3

MARCATORI: 29′ pt R. Emerson (O), 44′ pt D. Giampaolo (R), 21′ st D. Ragatzu (O), 23′ st A. Sbaffo (R), 37′ st Rig. D. Ragatzu (O)

RECANATESE: M. Fallani, F. Somma, E. Ferrante, M. Peretti, M. Yabre, L. Senigagliesi, V. Alfieri, B. Morrone, G. Carpani, D. Giampaolo, A. Sbaffo

A disposizione: R. Amadio, G. Meli, D. Ferretti, G. Foresta, G. Guadagni, F. Guidobaldi, A. Marafini, G. Marilungo, F. Pacciardi, G. Quacquarelli, M. Raparo, E. Vona

Allenatore: Pagliari Giovanni

OLBIA: A. Sposito, R. Emerson, G. Bellodi, F. Brignani, C. Arboleda, D. Dessena, L. La Rosa, N. Sperotto, R. Biancu, N. Nanni, D. Ragatzu

A disposizione: M. Van Der Want, L. Babbi, A. Corti, F. Fabbri, N. Gabrieli, F. Incerti, F. Occhioni, A. Sanna, V. Secci, G. Sueva

Allenatore: Occhiuzzi Roberto

AMMONITI: G. Foresta (R), F. Brignani (O), N. Sperotto (O)

