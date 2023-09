I bovini da carne bloccati a Olbia.

Numerosi capi di bovini da carne, insieme ad autotrasportatori, produttori e aziende acquirenti, sono costretti ad attendere per 3 giorni e 3 notti la concessione di una partenza che non arriva. Questa difficile situazione è vissuta a Olbia, e la denuncia proviene da Annalisa Manca (Fratelli d’Italia), consigliere regionale membro della V Commissione Permanente alle Attività Produttive.

“La situazione ad oggi è veramente grave. E l’ho potuta tristemente constatare di persona poche ore fa. Parliamo, in primis, del mancato rispetto del benessere animale, con bestiame sottoposto a un susseguirsi di viavai che non porta a nulla, di innumerevoli disagi per chi non può partire con il suo carico, anche se munito di regolare biglietto, e di contro ha la necessità di cercare luoghi idonei ove mantenere i bovini nelle ore diurne e notturne – afferma la consigliera -. Parliamo anche di un gravissimo impatto negativo per l’economia della Sardegna, la quale paga già lo scotto della sua insularità perennemente aggravata da atteggiamenti come questo che nuocciono, seppur indirettamente, all’immagine di una terra che commercia, alleva e coltiva prodotti di alto livello come poche altre e come poche altre soffre il disagio legati al trasporto e a periodiche restrizioni sanitarie che fanno perdere fatturato e gravano negativamente sulle economie aziendali”.

“A tutto questo disagio si aggiunge la beffa di vedersi la partenza spostata per domani mattina con un aumento del biglietto di 400 euro e con destinazione finale ben differente rispetto all’originale, da Civitavecchia dirottati su Livorno con ritardi e ulteriori disagi conseguenti. È il momento di dire basta e schierarsi a favore dei nostri allevatori, dei nostri imprenditori, e chiedere che il loro lavoro e i loro guadagni siano rispettati come meritano”, conclude.

