A La Maddalena 1 milione di euro per riqualificare l’asilo nido: i lavori

L’asilo nido di La Maddalena cambia volto.

L’asilo nido di La Maddalena sarà riqualificato grazie a un finanziamento di 1 milione di euro. Grazie al Pnrr, l’amministrazione comunale della cittadina ha ricevuto i soldi per mettere a nuovo la struttura comunale dell’asilo nido.

Ad annunciarlo l’amministrazione Lai, che ha fatto sapere di voler realizzare una struttura adeguata, più moderna, efficiente ed efficace. Anche altre scuole saranno riqualificate, infatti, sono previsti altri interventi, come il completo rifacimento per efficientamento energetico della scuola di Moneta.

Soddisfatto l’assessora alla Pubblica Istruzione, Stefania Terrazzoni, che ha seguito gli sviluppi dell’opera. “Un progetto importante nell’ottica della valorizzazione delle strutture scolastiche – afferma – che si somma ad altri progetti in itinere come il totale efficientamento energetico della scuola di moneta. Far partire i lavori entro fine anno era uno dei risultati prefissati nella programmazione del 2023, adesso l’obiettivo è quello di concludere l’opera nel 2024 per dare risposte concrete ai cittadini ed un miglio servizio a tutti i bambini”.

