Brutto incidente a Olbia, scontro tra un’auto e un furgone: feriti

L’incidente tra un’auto e un furgone a Olbia.

Un incidente stradale si è verificato a Olbia all’incrocio tra via Barcellona e via Pirandello, dove un’auto e un furgone si sono scontrati. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’incidente sarebbe avvenuto a causa di una probabile mancata precedenza, anche se la dinamica precisa resta al vaglio della Polizia locale.

L’impatto tra i due mezzi ha provocato il ferimento della passeggera che si trovava a bordo del furgone. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto e successivamente trasportata all’ospedale Giovanni Paolo II con il codice arancione, indicativo di condizioni di media gravità. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti incaricati dei rilievi, impegnati a ricostruire con esattezza quanto accaduto e a regolare la circolazione durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti mentre i mezzi coinvolti sono stati rimossi.

