Elezioni comunali a Tempio e La Maddalena, c’è la data

La data delle elezioni comunali a Tempio e La Maddalena.

In Gallura l’attenzione è rivolta a Tempio Pausania e a La Maddalena in vista delle prossime elezioni comunali. La tornata elettorale si terrà il 7 e l’8 giugno, secondo quanto stabilirà oggi, 11 marzo, la Giunta regionale, che ufficializzerà la data definitiva. La consultazione interesserà oltre 430mila elettori distribuiti in 144 comuni dell’isola, coinvolgendo centri di rilevanza strategica per la politica regionale.

Il voto assume un’importanza particolare in centri come Tempio Pausania, con la sua cittadinanza attiva e storicamente impegnata nella vita civica, e a La Maddalena, dove le questioni locali e le sfide turistiche e ambientali influenzano il dibattito politico. Parteciperanno alla consultazione anche altri comuni significativi come Porto Torres, Quartu Sant’Elena ed Elmas, conferendo alla tornata un peso non solo amministrativo, ma anche politico, con riflessi sull’orientamento complessivo della Regione Sardegna. La campagna elettorale si preannuncia intensa e seguita con attenzione da cittadini e osservatori.

