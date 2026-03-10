Scontro tra due auto all’incrocio a Olbia: ci sono feriti

Incidente stradale a Olbia.

Questo pomeriggio, alla periferia di Olbia, si è verificato un incidente stradale. Stando alle prime informazioni, lo scontro ha coinvolto due veicoli ed è avvenuto in via Barcellona, all’incrocio con via San Martino.

Fortunatamente, i due hanno riportato ferite lievi come leggeri sono stati i danni ai due veicoli coinvolti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Olbia. L’incrocio oggetto dell’incidente odierno rappresenta uno dei punti più critici della città.

