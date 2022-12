Cagnolino bianco abbandonato a Olbia.

Investito e lasciato sanguinante in una cunetta: è successo a un bianchissimo cucciolo di pastore maremmano. Gettato come se fosse spazzatura da un automobilista a Olbia la sera del 23 dicembre.

A salvarlo il conducente di un’altra auto, che lo ha portato al canile di Olbia, gestito dalla Lida. Probabilmente il cucciolo è rimasto là per molte ore, ignorato dai passanti.

Il cagnolino è ferito e forse ha delle fratture, dovute all’impatto con l’auto. “È ricoverato in ambulatorio sotto fluidi, antibiotici ed antidolorifici. Domani lo porteremo in clinica per le lastre”, dice l’associazione. Quella del maremmano, chiamato Alessio, è una di quelle storie di indifferenza e crudeltà che fa male sentire, soprattutto sotto Natale.

