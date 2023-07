Agosto inizia con caldo e rischio incendi, l’allerta per Olbia

Tornano il caldo e gli incendi a Olbia per domani 1 agosto.

È ancora alta l’attenzione per il pericolo incendi a Olbia. La protezione civile regionale ha emanato una nuova allerta di pericolo (codice arancione) per domani 1 agosto 2023. Questo si accompagna a un nuovo aumento delle temperature, con caldo africano non solo a Olbia, ma in gran parte della Gallura.

Nei primi giorni di agosto, infatti, la colonnina di mercurio di alzerà intorno ai 36 gradi, per le massime mentre le minime saranno decisamente più miti. Per questo motivo, il rischio incendi è alto, costringendo la Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna a pubblicare il bollettino di previsione di pericolo incendio Alto (Codice Arancione), Zona D – Fase operativa regionale Attenzione rinforzate (su ordine della Direzione Regionale della Protezione Civile).

