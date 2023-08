Picchi di 40 gradi in Gallura, ma poi arriva il maltempo

Le previsioni del tempo in Gallura.

In Gallura è prevista un’ondata di calore, come sta accadendo nel resto d’Italia. Questa, anche se non è al pari di quella del mese scorso, porterà la colonnina di mercurio a 40 gradi. La situazione durerà ben poco, poiché arriverà la prima instabilità di fine estate.

Oltre al caldo sussiste anche il pericolo degli incendi. Olbia, fino a domani 19 agosto, la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per rischio incendi.

A partire dalla settimana successiva, si prevede un cambiamento delle condizioni meteorologiche con l’arrivo di nuvole e qualche pioggia. Gli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica Militare di Decimomannu confermano che il clima sarà ancora influenzato dall’alta pressione. Il luogotenente Marco Formicola spiega che nei prossimi giorni ci sarà ancora caldo, con punte di temperatura che potrebbero raggiungere i 40 gradi, soprattutto nell’entroterra delle aree centro-occidentali e settentrionali dell’isola. Le temperature dovrebbero rimanere intorno ai 35-37 gradi almeno fino a lunedì 21.

Arriva la pioggia in Gallura.

I venti da sud, inizialmente in regime di brezza, cambieranno direzione domenica con il grecale che arriverà con un leggero rinforzo. La vera svolta è prevista a partire da lunedì, quando una depressione porterà ad un aumento della copertura nuvolosa. L’esperto meteorologo specifica che a partire da mercoledì 23 e successivamente il 24 sono attese deboli precipitazioni. L’instabilità maggiore si concentrerà soprattutto sulle zone montuose, in particolare in Gallura, Barbagia, Nuorese e nelle zone centro-settentrionali dell’isola, dove potrebbero verificarsi anche temporali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui