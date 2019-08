Il sopralluogo di Berlusconi a Poltu Manzu.

Sarà un caso, ma il sindaco di Olbia Settimo Nizzi presenta la sua idea per il nuovo Puc, parla di nuovi alberghi di lusso, di interventi nelle frazioni e pochi giorni dopo Silvio Berlusconi atterra con l’elicottero dalle parti di Poltu Manzu, vicino a Li Cuncheddi, per un sopralluogo sulla spiaggia.

Una presenza che, nonostante la mattinata non pienamente soleggiata, non è passata inosservata ai bagnanti, che l’hanno immortalato (e messo sui social). Berlusconi era in pantaloni scuri e spolverino blu. Scortato da due guardie del corpo, dava indicazioni e sembrava spiegasse come è fatto il territorio.

Qualcuno ha provato ad ingaggiare una discussione, ma pare che il Cavaliere abbia zittito i presenti con una delle sue proverbiali battute. Il pensiero per molti è andato subito al rilancio del progetto di Costa Turchese.

Un’idea che era stata seppellita a colpi di limitazioni e paletti (non ultimo il Piano paesaggistico firmato dall’allora governatore Soru), ma che lo stesso sindaco Nizzi ha provato a tirare fuori ultimamente. Un progetto che si lega con la riqualificazione di Murta Maria, che ora con il nuovo Puc sembra trovare una precisa geometria.

