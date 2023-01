Camion esce fuori strada tra Olbia e Arzachena, avrebbe evitato un sorpasso azzardato

Incidente nella strada per Olbia.

Un brutto incidente si è verificato questa mattina alle porte di Olbia proprio di fronte a una stazione di servizio. Un camion è uscito fuori strada finendo in cunetta, le cause sono in corso di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine, che probabilmente verificheranno attraverso le telecamere a circuito chiuso della stazione di servizio, un sorpasso azzardato.

Secondo alcune testimonianze, infatti, il camionista avrebbe evitato un incidente frontale schivando un’auto che avrebbe invaso la sua corsia durante un sorpasso in direzione opposta. Presso la stazione di servizio erano presenti alcuni clienti al momento del fatto. I passanti hanno aiutato l’autista a uscire dall’abitacolo e allertato i soccorsi. Fortunatamente il conducente, a parte il grande spavento, sta bene.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui