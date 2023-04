Un camion ha perso il carico ad Olbia.

Questa mattina nella strada di Poltu Quatu ad Olbia, si è verificato un incidente spettacolare che ha creato numerosi disagi alla circolazione stradale. Sembra che per ragioni ancora in fase di accertamento, un pesante camion abbia perso il suo carico, causando una grande quantità di detriti e materiale sulla carreggiata.

Fortunatamente, sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia locale, che si sono immediatamente adoperati per mettere in sicurezza l’area e deviare il traffico in modo da garantire la fluidità della circolazione.

