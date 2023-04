Nel centro di Olbia un avviso alquanto singolare.

Un messaggio che lascia ben poco spazio all’immaginazione quello affisso all’esterno di una macelleria in viale Aldo Moro, a Olbia. “Vietato urinare i vasi. Grazie”, si legge nel foglio scritto nero su bianco. Ancora non è chiaro se il messaggio è rivolto ai proprietari degli amici a 4 zampe oppure ai residenti o turisti.

Certo è che il messaggio non è passato inosservato e in poche ore è diventato virale. Una semplice frase, con tanto di ringraziamento finale, è riuscita a far sorridere, ma anche riflettere. L’augurio è quello che episodi simili non si ripetano, anche se le speranze sono ridotte al lume.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui