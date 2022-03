L’incidente a La Maddalena.

Asfalto bagnato e maltempo complice di un incidente stradale, avvenuto intorno alle 22.30 di ieri, in via Ammiraglio Mirabello a La Maddalena. L’auto ha sbandato finendo contro il muro perimetrale delle caserme. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento, i carabinieri e l’ambulanza del 118. Il conducente del mezzo non ha riportato ferite gravi.