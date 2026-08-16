In camper con droga per tutti i gusti, coppia arrestata a Trinità d’Agultu

Controlli dei carabinieri per Ferragosto, coppia con droga arrestata a Trinità d’Agultu

Controlli in tutto il Nord Sardegna da parte dei carabinieri per il weekend di Ferragosto, tra gli 8 arresti una coppia con droga a Trinità d’Agultu. I militari del Comando provinciale hanno attuato un controllo straordinario del territorio che ha portato anche a 27 denunce. I carabinieri del Radiomobile di Olbia hanno controllato un uomo ed è scattato l’arresto perché aveva più di 90 grammi di cocaina.

Il camper della droga

La notte di Ferragosto i militari della Stazione di Trinità d’Agultu hanno fermato una coppia in camper e hanno scoperto che avevano a bordo droga per tutti i gusti. Avevano 512 grammi di ketamina, 287 di speed, 265 di marijuana, 98 di Mdma in pastiglie, 66 di Md, 45 di cocaina, 14 di hashish e 5,4 di funghi allucinogeni. Oltre alla droga i carabinieri hanno trovato un bilancino, materiale vario per il confezionamento, sostanze da taglio e differenti preparati chimici e integratori (tra cui barattoli di ioduro di potassio, iodio, magnesio, glucosamina e carbone vegetale). Contestualmente sono state rinvenute e sottoposte a sequestro due katane, una mazza da baseball e un coltello a serramanico.

“Il bilancio complessivo delle attività preventive svolte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari – spiegano – dall’inizio del mese di agosto ha visto l’identificazione di oltre 5000 persone e il controllo di 3.072 veicoli, elevando 179 contravvenzioni al Codice della Strada. Sotto il profilo del contrasto alla criminalità, i militari dell’Arma hanno eseguito 19 arresti e deferito in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie 121 soggetti”,







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