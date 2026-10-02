Festa dei nonni a Berchidda, l’omaggio del Comune alla memoria del paese

L’augurio del Comune di Berchidda ai nonni.

In occasione della Festa dei nonni, l’amministrazione comunale di Berchidda ha voluto rivolgere un sentito e pubblico omaggio a tutte le figure che rappresentano il pilastro e la memoria storica del paese. Attraverso un messaggio ufficiale diffuso sui canali istituzionali, il Comune ha inteso sottolineare il valore inestimabile degli anziani, descritti come le radici profonde su cui poggia il presente e il futuro della collettività, capaci di custodire gelosamente l’identità locale e di arricchire quotidianamente la vita delle famiglie.

L’augurio ai nonni.

In un tempo in cui la frenesia quotidiana spesso allontana dai valori tradizionali, il tributo dell’ente evidenzia il legame intergenerazionale fondamentale che unisce la comunità berchiddese. Per suggellare questa giornata di festa, l’amministrazione comunale ha espresso il proprio sentimento di gratitudine con parole ufficiali: “A tutti i nonni e le nonne di Berchidda va il più affettuoso augurio e il ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione Comunale“. Un riconoscimento collettivo che unisce l’intero centro gallurese nell’abbracciare chi, con la propria esperienza e affetto, continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per le nuove generazioni.

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