Nuovo furto a Olbia: due arresti e le indagini in città sulle spaccate

Le indagini sui recenti furti a Olbia.

Olbia ancora nel mirino dei furti, questa volta finito con la denuncia di due uomini. Due olbiesi sono stati arrestati nelle scorse ore per aver tentato di rubare in un bar di viale Aldo Moro. I due malviventi, presi dai carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, avrebbero danneggiato la vetrina del locale, ma non sono riusciti ad entrare perché è scattato l’allarme che li ha messi in fuga. Questo episodio potrebbe essere legato alle recenti spaccate avvenute nei quartieri Sacra Famiglia e Bandinu.

L’episodio.

Un altro locale di Olbia ha subìto una spaccata dopo la serie di furti avvenuta nelle scorse settimane in diversi locali della città. Se per gli altri colpi non sono stati trovati i colpevoli, per l’ultima spaccata invece i responsabili hanno un nome e un volto. Le indagini sono state condotte ddai carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, sviluppate attraverso la raccolta di testimonianze e il riscontro di diversi elementi utili, hanno portato alla denuncia a piede libero di due uomini del posto. Gli investigatori stanno ora verificando legame tra questa e le recenti spaccate in città, dove il bar Pinzellu, il Caffè Trattoria Villa Roma, Disizos Sardos, il salone Ad Studios e la pizzeria C’è pizza per te sono stati colpiti di recente.

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