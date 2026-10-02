La Maddalena, traghetti a tariffa residenti per sportivi e accompagnatori

L’accordo con il Comune La Maddalena e le compagnie.

Accordo del Comune con Delcomar e Maddalena Lines per favorire la partecipazione alle competizioni sportive sull’isola gallurese. La pratica sportiva diventa ancora più accessibile a La Maddalena grazie a una nuova iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle attività legate al riconoscimento di “Isola Europea dello Sport”.

La convenzione.

Il Comune ha sottoscritto una convenzione con le società di navigazione Delcomar e Maddalena Lines, finalizzata a sostenere la partecipazione di atleti e accompagnatori alle attività e alle competizioni sportive che si svolgono sull’isola. L’accordo prevede, per gli atleti e gli accompagnatori impegnati in competizioni sportive a La Maddalena, la possibilità di usufruire sui collegamenti marittimi della tariffa prevista per i residenti. Un’agevolazione pensata per ridurre i costi legati agli spostamenti e facilitare l’arrivo sull’isola di società e sportivi provenienti da altre località.

La misura non riguarda esclusivamente gli atleti impegnati nelle competizioni. La stessa agevolazione è infatti riconosciuta anche agli atleti non residenti nel territorio comunale che siano tesserati presso associazioni sportive dilettantistiche locali, per gli spostamenti necessari a partecipare agli allenamenti. Particolare attenzione è stata inoltre riservata agli sportivi minorenni: qualora l’atleta non abbia ancora compiuto 18 anni, l’agevolazione viene estesa anche a un accompagnatore.

L’obiettivo.

L’amministrazione comunale ha chiesto alle associazioni e alle società sportive locali di collaborare alla diffusione dell’iniziativa, informando sia le società sportive con sede al di fuori del territorio comunale con cui intrattengono rapporti, sia gli atleti e gli accompagnatori potenzialmente interessati. L’obiettivo è quello di rendere concreta e facilmente accessibile l’opportunità, favorendo la partecipazione alle manifestazioni sportive e agli allenamenti senza che i costi dei collegamenti marittimi rappresentino un ostacolo. La convenzione con le due compagnie di navigazione si inserisce così nel percorso di valorizzazione della vocazione sportiva dell’arcipelago e rappresenta, nelle intenzioni dell’Amministrazione, un ulteriore strumento di sostegno alla pratica sportiva e di promozione del ruolo di La Maddalena quale “Isola Europea dello Sport”.

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