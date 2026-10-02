Si perdono a Monte Nieddu: salvati due giovani turisti

Due turisti dispersi nel territorio di Padru.

Nel primo pomeriggio odierno sui rilievi di Monte Nieddu, nel territorio comunale di Padru,due escursionisti di nazionalità olandese sono rimasti bloccati in una zona impervia perdendo l’orientamento. Vista l’impossibilità di proseguire in autonomia, i due giovani sono riusciti a lanciare l’allarme, attivando la macchina dei soccorsi.

L’intevento.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia, supportata dall’alto dal nucleo elicotteri di base a Fertilia con l’aeromobile Drago 144. Grazie a un’operazione di individuazione aerea e alle manovre di recupero eseguite con l’impiego del verricello e degli elisoccorritori, gli operatori sono riusciti a raggiungere i pericolanti e a metterli in sicurezza.

I due escursionisti sono stati verricellati a bordo dell’elicottero e condotti a terra sani e salvi. Fortunatamente, nonostante la complessità del terreno, le loro condizioni di salute sono risultate ottime e non è stato necessario ricorrere alle cure mediche.

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