Olbia si prepara ad accogliere il campionato mondiale di Aquabike

Il campionato mondiale di Aquabike a Olbia.

Organizzatori e staff di Aquabike Promotion così come piloti e team stanno cominciando ad arrivare ad Olbia per il Regione Sardegna Grand Prix of Italy, prima tappa del Campionato mondiale di Aquabike.

I camion, i van e le tende di piloti provenienti da 22 paesi diversi si stanno installando al molo Brin per la

gara che, dopo le registrazioni finali e i controlli tecnici di giovedì e le prove libere di venerdì mattina. entrerà nel vivo a partire dal pomeriggio di venerdì 16 con le prime pole position.

Per dare il benvenuto al popolo dell’Aquabike l’amministrazione comunale di Olbia in collaborazione con l’associazione Asd Five Lights ha voluto organizzare “ Sport Inside” una serie di esibizioni e dimostrazioni sportive (dal calcio al tennis, dalla pallavolo alla pole dance solo per citarne alcune) che si svolgeranno sul molo nella giornata di venerdì.

I giovani partecipanti alle esibizioni avranno così modo anche di seguire i piloti che competono nelle acque del porto di Olbia mentre d’altra parte gli spettatori dell’Aquabike potranno ammirare le altre discipline sportive nelle pause della gara. Sabato 17 giugno, inoltre, al Molo Vecchio si svolgerà il “Battesimo della Moto” dedicato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni.

“Tutti questi eventi sportivi – dichiara Marco Balata, assessore al turismo del comune di Olbia – sicuramente attireranno ancora più persone al Molo Brin e si creerà quindi una sinergia tra l’Aquabike e tanti altri sport che i nostri giovani praticano quotidianamente”. Quando lo sport incontra lo sport.

