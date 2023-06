La tragedia nella spiaggia di La Maddalena.

Tragica fine per un turista lombardo coinvolto in un incidente a La Maddalena, nella zona di Abbatoggia. L’uomo, di 62 anni, aveva trascorso una giornata di relax e sole in spiaggia insieme alla sua nipote. Insieme avevano deciso di spostarsi all’ombra di una parete rocciosa per godersi un momento di tranquillità mentre lui si dedicava alla lettura. Purtroppo, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, la piccola è salita su un masso instabile che si è staccato dalla parete di terra, travolgendo il turista.

L’uomo aveva subito un grave trauma addominale ed era stato soccorso prontamente dal personale sanitario del servizio di emergenza 118. Tuttavia, il masso era risultato estremamente pesante e i vigili del fuoco hanno impiegato ben due ore per liberare il malcapitato.

I medici, dopo averlo rianimato, avevano deciso di trasferire il paziente d’urgenza con l’elisoccorso a Olbia, dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico. Nonostante tutti gli sforzi, le sue condizioni erano rimaste estremamente gravi fino alla triste notizia del suo decesso, avvenuto questa mattina. La bambina si trovava in vacanza con il nonno ed è stata affidata ai Servizi Sociali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui