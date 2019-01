Le candidature per la Regione dalla Gallura.

Ci siamo. Tra domenica e lunedì si sapranno definitivamente i prossimi candidati alla Regione. Non tanto per la carica di presidente, i cui nomi ormai sono praticamente certi. Quanto per gli aspiranti consiglieri. I seggi a disposizione per la Gallura sono sei e in questi giorni sono circolati tanti nomi e si sono registrate anche le prime fughe in avanti. Ma se gli onorevoli uscenti Giuseppe Fasolino (Forza Italia), Giuseppe Meloni (Pd) e Giovanni Satta (Psd’Az) e Pierfranco Zanchetta dell’Upc sono stati tutti riconfermati in lista, sorprese sono attese nelle altre caselle dei partiti.

Intanto, ieri sono stati presentati nell’ufficio elettorale della Corte d’Appello di Cagliari i contrassegni elettorali per le elezioni del 24 di febbraio. Sono 26 in tutto. Nel centrosinistra, che sostiene il candidato governatore Massimo Zedda, ci sono Campo Progressista Sardegna, Pd Sardegna, Liberi e Uguali Sardigna Zedda presidente, Cristiano Popolari Socialisti, Progetto Comunista per la Sardegna, Sardegna in Comune con Massimo Zedda, Noi, la Sardegna con Massimo Zedda; Futuro comune con Massimo Zedda; Giovani sardi con Massimo Zedda.

Per il centrodestra che sostiene Christian Solinas alla carica di presidente ci sono Riformatori, Unione di Centro, Fi, Fdi-An, Psd’Az, Lega Salvini Sardegna, Partito Uds-Unione dei sardi, Fortza Paris, Energie per l’Italia, Sardegna Civica, Sardegna 20Venti-Tunis.

C’è poi il contrassegno del Movimento 5 stelle con il candidato Francesco Desogus, di Sardegna di Ines Pisano per Ines Pisano, per l’appunto, di Sardi liberi che candida Mauro Pili, il simbolo Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra sarda, quello del Partito dei Sardi con Paolo Maninchedda e dell’Autodeterminatzione con Andrea Murgia.

