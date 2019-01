Alitalia partirà da Olbia per Roma e Milano.

Sarà Alitalia a garantire, almeno provvisoriamente, i voli in continuità territoriale da Olbia per Roma e Milano. L’ex compagnia di bandiera tornerà così da aprile a partire dall’aeroporto Costa Smeralda. La novità arriva dall’apertura delle buste per il bando della Regione per i collegamenti aerei garantiti per i residenti in Sardegna.

Alitalia ha fatto delle offerte con dei ribassi notevoli, surclassando la rivale Air Italy che, se rimanessero così le cose, non opererà più in regime di continuità territoriale da Olbia. Al vettore nazionale anche gli altri collegamenti regionali a canone concordato, ovvero il Cagliari Roma e Milano e l’Alghero Roma e Milano.

