I candidati della Gallura alle elezioni regionali.

Mancano una manciata di giorni alla presentazione ufficiale delle liste, ma intanto si stringono i nomi intorno alla rosa dei candidati per la Regione. Tra conferme e sorprese eccellenti. Almeno per quello che riguarda il collegio della Gallura. I seggi a disposizione nell’Aula di Cagliari, alla fine, dovrebbero essere sei. Ma c’è anche il conteggio dei resti da considerare, che potrebbe dare qualche possibilità in più.

E se i sondaggi, fatti a livello nazionale, danno un testa a testa tra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle, i partiti stanno cercando di coinvolgere tutti nomi di punta per garantirsi il maggior pacchetto di voti. Partiamo dalle riconferme. Alle prossime elezioni correrranno di nuovo i consiglieri sardi uscenti Giuseppe Fasolino (Forza Italia), Giuseppe Meloni (Pd) e Giovanni Satta (Psd’Az). Pare destinato a terminare il suo impegno con questa legislatura, invece, Pierfranco Zanchetta dell’Upc.

Ma sono i volti nuovi che potrebbero ostacolare la strada delle riconferme. Ad iniziare dal centrodestra, dove la Lega schiera il vicecommissario regionale Dario Giagoni e la coordinatrice di Olbia Paola Flauto. Forza Italia risponde con il vicesindaco dell’amministrazione Nizzi, Angelo Cocciu, e l’assessore dello stesso comune Sabrina Serra, già candidata alle Politiche.

I Riformatori si affidano all’ex assessore provinciale e attuale coordinatore del partito Giovanni Pileri e al sindaco di Buddusò Antonio Satta. Nel Psd’Az è certa la corsa del sindaco di Telti Gianfranco Pinducciu, mentre nell’Udc ci saranno l’assessore di Budoni Antonio Addis e il sindaco di Tempio Andrea Biancareddu. I 5 Stelle sostengono il giornalista e consulente di Olbia Roberto Li Gioi, mentre nel Pd, oltre a Meloni, ci sarà l’assessore regionale uscente Pier Luigi Caria.

