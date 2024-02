Fucilata distrugge il muso di un cane, orrore nelle campagne di Olbia

Un altro grave caso di maltrattamento contro un cane a Olbia.

Un altro caso di maltrattamento contro un cane scuote Olbia. Un cane è arrivato al rifugio gestito dalla Lida con ferite gravissime sul musetto. Il cane aveva il muso completamente squarciato e gravemente deperito. In un primo momento, quando il cane, chiamato dai volontari Bingiolina, è stato soccorso dalla Forestale non si sapeva cosa avesse causato lesioni così gravi.

Tuttavia, c’era un primo sospetto: ovvero lo sparo da un fucile da caccia, anche se i volontari speravano che non fosse la cattiveria umana autrice di quelle gravissime lesioni. Infatti, hanno ipotizzato (e forse sperato) fosse l’aggressione da parte di un animale a ridurla così. Oggi, dopo le radiografie, l’esito che nessuno voleva sentire: Bingiolina è stata colpita da una fucilata.

“Questa mattina Bringiolina è stata portata in clinica per la visita col veterinario maxillo facciale, che purtroppo ha confermato la nostra paura più profonda – hanno detto i volontari della Lida -. Il musetto è stato devastato da una fucilata sparata a distanza ravvicinata come Brina, Bringio, Gegè e Gegia. Dalle lastre si possono vedere tutti i pallini ancora all’interno del suo corpicino. Avrebbe potuto morire, ma sappiamo per certo che un angelo le è stato accanto e l’ha portata sino a noi. Oggi è stato effettuato il primo degli interventi di ricostruzione cui dovrà essere sottoposta, così da permetterle di nutrirsi in autonomia. La strada sarà lunga ma adesso la speranza è che i tessuti reggano. E’ molto debilitata, magra e disidratata, chissà quanto avrà vagato in cerca di aiuto”.

Brina, Bringio, Gegè e Gegia e ora Bingiolina, sono cuccioli accomunati da un destino terribile. I cagnolini sono stati sfigurati da un fucile, restando offesi per sempre, nonostante molteplici interventi subìti al loro volto. I cani hanno ricevuto le cure amorevoli dei volontari del canile di Olbia e le loro storie hanno scosso la coscienza degli olbiesi, anche se purtroppo non di tutti, in quanto crudeltà di questo genere continuano a verificarsi nel territorio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui