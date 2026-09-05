Carabinieri, due ufficiali lasciano la Gallura: Dantonia a Varese, Coppola a Luino

Il comandante della Compagnia di Tempio e quello del Nucleo Operativo di Olbia sono destinati a nuovi incarichi in Lombardia.

Doppio cambio tra gli ufficiali dei Carabinieri in Gallura. Il capitano Marco Dantonia lascerà il comando della Compagnia di Tempio Pausania per assumere quello della Compagnia di Varese, mentre il capitano Loris Coppola passerà dal Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia alla guida della Compagnia di Luino.

Dantonia ha guidato in questi anni la Compagnia di Tempio, partecipando alle attività istituzionali e ai progetti di sicurezza sviluppati nel territorio. Ancora nel febbraio scorso aveva accolto il comandante della Legione Carabinieri Sardegna, generale Francesco Rizzo, durante la visita alla Compagnia tempiese.

Coppola lascia il Reparto Territoriale di Olbia.

Loris Coppola era arrivato a Olbia nel settembre 2024, assumendo l’incarico nel Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale. Nel febbraio 2026 aveva ricevuto proprio a Tempio i nuovi gradi di capitano durante la cerimonia presieduta dal generale Rizzo.

Ancora pochi giorni fa Coppola aveva illustrato l’attività dei Carabinieri nel territorio gallurese durante i servizi estivi, spiegando anche l’impiego dell’elicottero del Decimo Nucleo di Venafiorita a supporto dei controlli a terra.

Quattro trasferimenti nel nord Sardegna.

I due avvicendamenti galluresi fanno parte di un movimento più ampio che interessa quattro ufficiali del Comando provinciale di Sassari. Il colonnello Massimo Amato lascerà il Reparto Operativo di Sassari per il Comando provinciale di Ferrara, mentre il capitano Michele Marruso passerà dalla Compagnia di Alghero a quella di Torre del Greco.

Prima della partenza gli ufficiali sono stati ricevuti dal generale Francesco Rizzo per il saluto istituzionale. Anche il comandante provinciale di Sassari, colonnello Antonio Maione, ha espresso il proprio ringraziamento per l’attività svolta nelle rispettive comunità.

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