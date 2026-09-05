Un arresto a Olbia dopo 4 persone accoltellate in un ristorante

Momenti di paura nella tarda serata di venerdì 4 settembre a Olbia: quattro persone accoltellate durante un’aggressione all’interno di un ristorante del centro. Secondo le prime informazioni, un uomo armato di coltello avrebbe aggredito alcune persone presenti nel locale, ferendone quattro. Dopo l’episodio è intervenute le forze dell’ordine, che sono riuscite a bloccare l’aggressore e ad arrestarlo.

Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118 per prestare soccorso ai feriti. Due ambulanze base e una Mike, quelle medicalizzata. Le persone coinvolte avrebbero riportato ferite di diversa entità, ma fortunatamente nessuna sarebbe in pericolo di vita. L’uomo, di origine straniera, è stato arrestato al termine dell’intervento delle forze dell’ordine. Dopo essere stato immobilizzato, è stato accompagnato in ospedale. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e chiarire cosa abbia provocato l’episodio.

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