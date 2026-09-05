Un turista ha raggiunto la Spiaggia Rosa nonostante il divieto assoluto

Lo hanno avvisato ma ha continuato a nuotare per raggiungere la Spiaggia Rosa: ennesimo incivile in azione a La Maddalena.

La tutela ambientale del Parco Nazionale continua a fare i conti con episodi di inciviltà e sprezzo delle regole. Ancora una volta, la celebre Spiaggia Rosa di Budelli è stata teatro di una condotta irresponsabile. Gesti che calpestano apertamente le normative a salvaguardia di uno degli ecosistemi marini più fragili e preziosi del Mediterraneo.

Zona a tutela integrale: in quel tratto di Budelli è tutto vietato

Il sito naturalistico, lo ricordiamo, è sottoposto a rigidi divieti assoluti che precludono l’accesso a chiunque: non è consentito né fare il bagno nelle acque antistanti, né transitare o scendere sulla battigia, un regime restrittivo esteso rigorosamente sia alle persone che a qualsiasi tipologia di natante. Regole ferree pensate per preservare la caratteristica sabbia dai riflessi rosati, frutto millenario di frammenti di gusci di microrganismi, oggi gravemente minacciata dall’impatto antropico.

Nonostante il quadro normativo chiaro e i cartelli di divieto, un bagnante ha deciso di ignorare ogni disposizione. Dopo aver raggiunto a nuoto la riva protetta, l’uomo ha violato la zona interdetta calpestando l’arenile e concedendosi una passeggiata in totale autonomia. Una scena di palese arroganza e prepotenza che evidenzia l’atteggiamento di certi soggetti, i quali, incuranti delle istituzioni e del patrimonio naturalistico comune, scelgono di sfidare le regole della convivenza civile e della tutela ambientale pur di soddisfare un capriccio personale.

Le urla del comandante

La gravità del gesto è stata sottolineata dall’intervento di Marco Terrazzoni, comandante di un’imbarcazione attiva nel settore delle escursioni marittime. Indignato di fronte a tanta tracotanza, Terrazzoni ha immortalato la scena con un filmato e ha tentato in tutti i modi di fermare il trasgressore: “Urlavamo per farlo desistere, ma lui ha raggiunto la spiaggia incurante di tutto”, racconta il comandante, spiegando i momenti concitati dell’episodio. “Abbiamo ripetutamente azionato le sirene, ma senza successo”, aggiunge, evidenziando l’inutile mobilitazione dei diportisti presenti in zona per esprimere la riprovazione collettiva. L’individuo, sordo ai richiami acustici e alla contestazione generale, ha infatti proseguito imperterrito la sua marcia lungo la spiaggia.

A rendere ancora più amaro l’episodio è l’assenza temporanea delle forze di controllo: in quel frangente, infatti, non erano presenti sul posto le guardie del parco di La Maddalena, una circostanza fortuita che il trasgressore ha evidentemente sfruttato per compiere il proprio atto di sfida. Questo episodio riaccende inevitabilmente i riflettori sulla necessità di potenziare i controlli e le sanzioni contro i comportamenti predatori ai danni dell’ambiente, affinché la bellezza e la fragilità di luoghi unici come la Spiaggia Rosa non vengano irrimediabilmente compromesse dall’egoismo e dalla prepotenza di pochi irresponsabili.

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