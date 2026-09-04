Da Arzachena a Milano, il successo della ballerina Margherita Marongiu

La ballerina Margherita Marongiu vola a Milano.

La giovane ballerina Margherita Marongiu, allieva della celebre Arzachena Ballet School, ha ufficialmente superato le selezioni per l’accesso a due delle più prestigiose istituzioni nazionali del settore: il Balletto di Roma e l’Accademia Ucraina di Balletto di Milano.

In vista del prossimo anno scolastico, la scelta dell’artista si è indirizzata verso il capoluogo lombardo. A Milano, l’allieva intraprenderà un percorso accademico basato sulla rinomata metodica Vaganova, affiancando lo studio professionale della danza classica al regolare completamento del ciclo di studi scolastici.

Il riconoscimento.

Il riconoscimento istituzionale di questo successo è giunto attraverso un incontro ufficiale svoltosi a Palazzo Ruzittu, dove la giovanissima promessa della danza è stata ricevuta dai rappresentanti dell’amministrazione comunale di Arzachena, tra cui il sindaco e l’assessore allo sport e spettacolo. L’evento ha offerto l’occasione per ribadire l’importanza strategica del sostegno pubblico alle associazioni sportive e culturali del territorio.

Attraverso la promozione di realtà formative d’eccellenza come l’Arzachena Ballet School, le attività sportive locali si confermano uno strumento fondamentale non solo per il benessere fisico e la socialità, ma anche come volano per la crescita personale e l’affermazione dei giovani talenti sardi sul palcoscenico nazionale.

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