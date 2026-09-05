Gnv cerca personale a Olbia, colloqui a bordo della Rhapsody

La compagnia avvia il nuovo recruiting all’Isola Bianca il 16 settembre: candidature entro il 13 settembre.

GNV cerca personale a Olbia e porta per la prima volta i colloqui direttamente a bordo di una delle sue navi. La compagnia del gruppo MSC inaugurerà il 16 settembre una nuova campagna di recruiting sulla M/N Rhapsody, ormeggiata al porto dell’Isola Bianca.

L’appuntamento è previsto dalle 9:30 alle 15:30. I candidati potranno incontrare i recruiter di GNV, sostenere colloqui conoscitivi, ricevere informazioni sui percorsi di carriera e conoscere direttamente l’ambiente nel quale potrebbero lavorare. L’iniziativa rientra nella Job Fair Summer Edition organizzata con Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e i Centri per l’impiego.

Le figure ricercate per lavorare a bordo.

La ricerca riguarda numerose professionalità. GNV seleziona ufficiali di macchina e di coperta, marinai, carpentieri, ottonai, elettricisti, frigoristi, motoristi, operai meccanici e ufficiali elettronici. Per diversi profili tecnici la compagnia richiede una comprovata esperienza precedente a bordo.

Ci sono opportunità anche nei servizi alberghieri e nella ristorazione delle navi. Tra le figure indicate compaiono personale di camera, assistenti d’ufficio, magazzinieri, cuochi, personale di cucina, pizzaioli, cambusieri e addetti alle vendite.

Come partecipare alle selezioni a Olbia.

Per prendere parte alla giornata bisogna registrarsi entro il 13 settembre. I partecipanti dovranno presentarsi con documento d’identità valido e curriculum aggiornato. Per le professionalità marittime interessate saranno necessari anche libretto di navigazione, documentazione dei corsi STCW ed eventuali certificazioni richieste per il ruolo.

GNV consente inoltre di presentare la propria candidatura attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito della compagnia, dove sono raccolte le opportunità per lavorare a bordo.

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La giornata di Olbia aprirà una campagna di recruiting che GNV intende portare nei prossimi mesi anche in Abruzzo, Toscana, Marche, Veneto e Liguria, con le successive date ancora da definire.

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