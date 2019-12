Arrestato dai carabinieri di Olbia per spaccio.

Questa mattina, i carabinieri della sezione operativa del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato un uomo di 58 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante la perquisizione nella casa dell’uomo, i carabinieri hanno rinvenuto diverse tipologie di sostanze stupefacenti, tra cui: 33,5 grammi di cocaina, 41,2 grammi di hashish e 32,8 grammi di marijuana.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto ad un controllo perché notato con un atteggiamento sospetto durante il passaggio dei carabinieri. In casa aveva anche 1230 euro in contanti, proventi dell’attività di spaccio ed un bilancino di precisione nonché materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza stupefacente.

L’arrestato è sottoposto agli arresti domiciliari in atteso del rito per direttissima. L’operazione rientra in quello che è il target dei carabinieri al centro di Olbia, soprattutto nella zona di via IV novembre, dove si è verificato anche quest’ultimo episodio e fa parte in uno dei tanti episodi che destano allarme nella popolazione.

