Olbia, lascia la casa per due giorni e al rientro la trova occupata: le indagini

Occupata una casa nel centro di Olbia.

Brutta sorpresa per una donna residente in via Armando Diaz a Olbia. Al rientro nella sua abitazione la proprietaria, dopo 2 giorni di assenza, ha scoperto che la sua casa era stata occupata.

È stata forzata la porta del piano superiore, ma non riuscendo ad entrare, ha provato nell’appartamento a pianterreno, che è al momento è disabitato, senza luce, acqua e mobili. Al rientro della proprietaria la persona che per 2 notti ha dormito nel piano terra disabitato non era nell’alloggio. “Altrimenti chissà cosa sarebbe potuto accadere, trovandoselo davanti“, commenta una vicina di casa.

Prima di andar via l’occupante ha lasciato sul marciapiedi dei tappeti, una coperta, delle sigarette, uno zaino, gli occhiali e una confezione di merendine. Dell’accaduto sono state informate le forze dell’ordine che stanno indagando a tutto campo.

