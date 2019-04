Disparità tra gli scali della Sardegna.

In riferimento alla situazione attuale delle due compagnie aeree nei cieli di Olbia, Alitalia e AirItaly, interviene con una nota il consigliere regionale Giuseppe Meloni. Chiede, infatti, un intervento da parte del Ministro dei Trasporti Toninelli rispetto all’aeroporto di Olbia e non solo per Cagliari e Alghero.

“È evidente che la decisione adottata ieri tra il Ministro e il Governatore Solinas creerebbe, allo stato attuale, una grave disparità di trattamento tra lo scalo olbiese e quelli di Cagliari e Alghero” dice il consigliere.

A seguito dell’ultimo atto del Ministro Toninelli, nell’aeroporto di Olbia le due compagnie aeree dovrebbero spartirsi il mercato senza compensazioni; mentre negli altri due aeroporti dell’isola (le compagnie Alitalia e BlueAir) potrebbero continuare a operare, in regime di proroga, con l’attuale tariffa unica e le medesime compensazioni a carico delle casse regionali.



E continua: “Questa situazione è assolutamente inaccettabile, porterebbe ad un immediato abbandono dell’aeroporto di Olbia e della Sardegna da parte di Airitaly, con immaginabili nefaste conseguenze rispetto ai livelli occupazionali oggi assicurati dalla compagnia olbiese”. conclude così il consigliere Meloni- ” Il presidente Solinas e il Ministro Toninelli intervengano, pertanto, con estrema urgenza”.

