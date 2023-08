Catamarano ormeggia 2 volte sopra una prateria di Posidonia a Palau

Polemiche per un catamarano nella spiaggia di Palau.

Catamarano torna due volte su una prateria di Posidonia a Palau e ci ormeggia sopra. La denuncia è arrivata dal Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana”, per un episodio avvenuto nelle spiagge di Talmone, a La Maddalena.

Il fatto è stato segnalato alla Capitaneria di Porto di La Maddalena e Palau, alla Guardia Costiera e all’Ufficio Ambiente del Comune di Palau. Sono due gli episodi, uno avvenuto domenica scorsa 13 agosto, da parte del grosso catamarano francese di circa 65 piedi. Il catamarano, stando alla denuncia del Comitato “è rimasto indisturbato alla fonda a pochi metri dalla riva delle spiagge di Talmone per due giorni. L’ancora posava sulla prateria di Posidonia che si trova davanti al grande scoglio”.

Purtroppo il catamarano è tornato nel luogo di Palau anche due giorni fa, nello spazio adibito alla balneazione, ancora una vota sulla Posidonia. “Si tratta evidentemente di un charter che nel fine settimana porta alle Piscine di Talmone turisti francesi – spiegano -. La strategia dello skipper è la stessa usata sabato scorso: attende che al tramonto i gommoni e le altre barche vadano via per posizionarsi a pochi metri dalla riva al fine di far scendere a terra i turisti ospiti del charter. L’ancoraggio si protrae poi per l’intero fine settimana. In maniera intermittente, il catamarano fermo alla fonda accende anche il motore, evidentemente per l’utilizzo del frigorifero e altri dispositivi elettrici a bordo”.

