Perde lo zaino della sorella scomparsa ad Alà dei Sardi: “Aiutatemi a trovarlo”

L’appello disperato di una ragazza di Alà dei Sardi.

Aveva perso sua sorella tragicamente qualche mese fa ad Alà dei Sardi. Il suo zainetto era uno dei ricordi a cui era affezionata, ma purtroppo la ragazza lo ha perso nel suo viaggio di ritorno in traghetto da Barcellona a Porto Torres.

Così ha fatto un appello, che è stato pubblicato da l’Eco di Barbagia sui social. La giovane di Alà dei Sardi spera di ritrovare lo zaino, che porta la foto della povera ragazza. “Il 9/10 agosto (si rientrava dalla GMG di Lisbona) è stato smarrito questo zaino che vedete in foto – scrive la ragazza -. Si tratta di uno zaino che apparteneva a Francesca, mia sorella, purtroppo volata in cielo qualche mese fa, che aveva il grande desiderio di prendere parte a questo evento straordinario che raduna i giovani da ogni parte del mondo”.

”Come vedete abbiamo voluto mettere nello zaino una sua foto e dentro ci sono alcuni suoi effetti personali, che per noi rappresentano qualcosa di molto molto prezioso – prosegue la giovane di Alà dei Sardi nel suo appello -. Vi prego condividete il più possibile (anche su Instagram) in modo che se qualcuno lo avesse trovato e non sapesse a chi restituirlo possa vedere questo post e mettersi in contatto con noi. Grazie per chi lo farà.”

