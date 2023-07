Portano il tender in riva a La Maddalena, volano insulti e calci tra turisti – VIDEO

Una rissa in una spiaggia a La Maddalena.

Un gommone si è avvicinato sulla spiaggia di Cala Lunga di Porto Massimo, a La Maddalena, scatenando l’indignazione di alcuni turisti presenti in spiaggia. Il tender stava recuperando un gruppo di stranieri, una manovra non consentita ed è per questo che ha fatto arrabbiare i presenti.

Nel video si vede una donna italiana rimproverare i turisti stranieri sulla spiaggia, che poi viene schiaffeggiata da uno di loro. Così è intervenuto il marito di lei. L’uomo gli ha tirato un calcio volante urlando: “Non toccare mia moglie”, ma viene spinto via dagli amici dell’altro che lo aggrediscono e scoppia una rissa. Il tutto è durato quasi tre minuti, stando a giudicare il video che sta girando in diverse chat e si conclude con gli italiani che mandano a quel paese la famiglia, che si allontana con il tender.

