Nell’estate del caro prezzi tra chi ci specula e chi si lamenta ingiustamente

Il caro prezzi nei locali della Costa Smeralda.

Quest’anno sono state tante le lamentele sui prezzi gonfiati nei locali della Costa Smeralda. Il caro prezzi sta colpendo diverse località turistiche, dove i titolari di molti locali hanno imposto aumenti considerati folli anche per caffè e prima colazione. Questo è avvenuto anche nelle località già costose della Gallura e ora lamentarsi del caro-prezzi non è più un tabù.

Le recensioni negative sui noti portali stanno fioccando in queste ultime settimane. C’è chi ha pagato 70 euro in un noto locale di Porto Cervo per due Spritz, lamentandosene poi su Tripadvisor. In un altro locale per due bottigliette e due caffè è arrivato un conto di 60 euro. Prezzi assurdi, anche dalla location, dove alcuni proprietari hanno tentato di giustificarli ”perché esclusiva”.

In un altro locale due clienti hanno dovuto sborsare 54 euro per due americani. In un altro noto ristorante della Costa Smeralda, un gruppo di persone hanno dovuto pagare più di 900 euro per una cena a base di pesce. Un altro ristorante ha fatto pagare 98 euro per la cattura del pesce, per un totale di 457,70, poi scontato alla cassa.

Le critiche.

Se è vero che il caro scontrini ha indignato tanti turisti, che hanno annunciato di non voler più venire in Sardegna, i sardi si sono divisi. Tra chi dava ragione ai clienti “spennati” e i gestori dei locali, accusati di essere dei speculatori, perché “l’acqua che fate pagare 5 euro è uguale a quella che costa 1 euro da altre parti”, metà di loro si sono schierati dalla parte dei proprietari dei locali. “Se non ve lo potete permettere non ci andate a fare aperitivo a Porto Cervo”. Questo uno dei tanti commenti da parte dei sardi rivolti ai turisti. E ancora: “Se non avete soldi restate a casa vostra”.

Le lamentele dei clienti.

Se è vero che il cliente ha ragione, molto spesso, infatti, si abusa, almeno secondo quanto affermano anche i titolari dei locali che hanno ricevuto tante recensioni negative per i loro prezzi. Molti ristoratori, bombardati di recensioni negative, hanno ricordato agli avventori che i prezzi sono sempre esibiti nei menù. In questi giorni, un gruppo di persone, infatti, si è recato nella nota pizzeria Crazy Pizza di Briatore, lamentandosi poi del conto salato, ovvero 234 euro per 4 pizze.

