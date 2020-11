Il centro di Olbia rivive nel pomeriggio.

Complice la chiusura dei centri commerciali e dei locali alle 18 il centro di Olbia torna a vivere. Questo pomeriggio molta gente si è riversata nelle vie centrali per un po’ di shopping, gustare qualcosa nei bar e nei ristoranti, ma anche per una passeggiata.

Un centro di Olbia così affollato, dicono in tanti, non si vedeva da tempo. Impossibile non mettere in relazione quanto visto oggi con la chiusure imposte dall’ultimo Dpcm del Governo.

Dopo l’apericena a Olbia nasce la moda dell’aperimerenda: se i bar devono chiudere alle 18, gli olbiesi anticipano l’orario. Bar affollati già dalle 16, nonostante coprifuoco e chiusure Olbia non rinuncia all’aperitivo.

