Gli scavi nel pozzo di Sacro Milis a Golfo Aranci.

Il Pozzo Sacro Milis di Golfo Aranci inserito tra i siti di rilevanza storica e culturale individuati dalla Regione per la progettazione e la realizzazione di campagne di scavo archeologico. È quanto si legge nella delibera nella delibera 55/7 del 5 novembre 2020. Attualmente il sito archeologico non accessibile se non attraverso i binari delle Ferrovie dello Stato. Sarà quindi al centro di un intervento di messa in sicurezza e restauro

Si tratta di uno dei più importanti della zona, risale al VIII – VII secolo A.C. Fu scavato da Domenico Lovisato nel 1889. Un lavoro di cinque mesi quello del Comune di Golfo Aranci, necessari per creare le condizioni affinché potessero iniziare i lavori, collaborando con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con i quali sono stati fatti diversi sopralluoghi.

“La delibera regionale arriva dopo un intenso lavoro di concerto con le altre istituzioni che hanno competenza sul sito – ha detto il sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas – per il quale devo ringraziare la mia delegata Alessandra Feola che ha impiegato energie e passione”. Il 28 settembre scorso era stato approvato il protocollo di intesa tra il Comune di Golfo Aranci e il Dipartimento di Lettere, Lingue Beni Culturali dell’Università di Cagliari.

“Ho particolarmente a cuore il Pozzo sacro Milis, un sito archeologico considerato della massima importanza – dichiara la delegata alla Cultura Alessandra Feola – e mi sono impegnata sin dall’inizio del mio mandato affinché potesse ricevere l’attenzione e le cure che merita. L’approvazione del contributo della RAS arriva in un momento significativo, dove i luoghi della cultura chiudono per via del Covid19. Qui a Golfo Aranci avremo la possibilità di fare il primo passo per la fruizione pubblica del sito archeologico che sarà inoltre un attrattore del turismo culturale del nostro paese e dell’intera Sardegna”.

