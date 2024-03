Chiosco in riva al mare distrutto da un incendio a Baia Sardinia

L’incendio di un chiosco a Baia Sardinia.

Intorno a mezzanotte, in località Porto Sole a Baia Sardinia, si è verificato un violento incendio che ha completamente distrutto un chiosco situato lungo la riva del mare. Nonostante l’intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco di Arzachena, supportate da un’autobotte proveniente da Olbia, i danni sono risultati ingenti.

Le squadre del 115 hanno lavorato strenuamente per contenere e spegnere le fiamme, evitando che si propagassero alla vegetazione circostante e potessero causare ulteriori danni ambientali. Al momento, le cause dell’incendio sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti. Non si segnalano feriti gravi o persone coinvolte nell’incidente.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche i carabinieri provenienti da Olbia per coordinare le operazioni e garantire la sicurezza della zona.

