Il ciclone Poppea si manifesta in Sardegna, forti temporali in tutta l’isola, Santa Teresa Gallura allagata.

E’ arrivato in Sardegna il temutissimo ciclone Poppea, che si sta manifestando in tutta l’isola da est a Ovest, in particolare nel nord, con fortissimo vento e temporali. Si segnalano acquazzoni in particolare a La Maddalena, Santa Teresa Gallura e Alghero.

Nel video girato a La Maddalena pochi minuti fa si possono vedere i fulmini che illuminano a giorno l’Arcipelago, in quello girato a Santa Teresa Gallura si può vedere la strada invasa dall’acqua.

Forte temporale La Maddalena

Santa Teresa Gallura allagata

Disagi in tutta la Sardegna.

Piogge e vento in tutta la Sardegna, anche nel Sulcis e nel cagliaritano, dove però gli effetti del ciclone sono ancora deboli e si segnalano pochi episodi isolati di pioggia e alcune raffiche di vento non fortissime. Domani la manifestazione del ciclone sarà omogenea in tutta la Sardegna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui