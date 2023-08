Allerta meteo, Poppea porterà forte vento e mareggiate anche in Sardegna.

Poppea raggiunge la Sardegna. L’allerta meteo diffuso nelle scorse ore dalla regione Sardegna prevede forte vento e mareggiate anche in nell’isola. I disagi sono dovuti all’arrivo di Poppea, il ciclone che ha già portato consistenti nubifragi e sradicamento di alberi nel nord Italia da ieri.

Secondo le previsioni, anche la Sardegna sarà interessata dal ciclone a partire dalle ore 18 di oggi, fino alle ore 18 di martedì 29. La furia del ciclone potrebbe manifestarsi con maggior violenza nel nord Sardegna, con raffiche di vento fortissime.

Potrebbero registrarsi disagi nella navigazione e nei collegamenti aerei, per questo si raccomanda massima prudenza e chi ha pensato di mettersi in viaggio. La condizione di disagio meteorologico si propagherà rapidamente a tutta la Sardegna. Ore contate per gli amanti delle spiagge anche nel sud Sardegna, dunque.

“Già dalle prossime ore – recita il bollettino -, i settori nord e occidentale della Sardegna saranno localmente interessati da raffiche fino a burrasca forte. Dalla mattina di domani e almeno fino alle ore centrali di martedì 29 agosto, sulla nostra isola soffieranno venti forti da ovest nord-ovest con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte sulle coste settentrionali e sui crinali, possibili mareggiate sulle coste esposte”.

