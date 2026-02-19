Olbia, scarichi nel depuratore: assolto l’ex presidente del Cipnes

Assolto oggi l’ex presidente del Cipnes Gianni Sarti.

Il tribunale di Tempio ha assolto Gianni Sarti, ex presidente del Cipnes Gallura. Era accusato di aver autorizzato lo scarico di acque reflue con livelli di alluminio superiori ai limiti consentiti presso il depuratore di Cocciani a Olbia.

La vicenda è nata da un controllo dell’Arpas del luglio 2021, a seguito del quale era stato inizialmente emesso un decreto penale di condanna. Tuttavia, la difesa ha dato il via a un dibattimento, dove sono state contestate le irregolarità e sottolineato come il ruolo di Sarti, in quanto presidente dell’ente, non lo rendesse direttamente responsabile della gestione tecnica degli scarichi. Accogliendo tali tesi e la documentazione prodotta, l’ex presidente del Cipnes Gallura è stato assolto con formula piena.

